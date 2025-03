«How To Sell Drugs Online (Fast)»: Trailer verspricht Action im Finale

Wie kann man vier Jahre aufholen?

Der Trailer zeigt, wie Moritz zunächst noch im Gefängnis von den Insassen für sein vergangenes Drogen–Business gefeiert wird. Doch die Gefängniszelle lässt er hinter sich. «Vier Jahre – ganz schön lange Zeit», merkt er zu seinem neuen Leben in Freiheit an, das nicht mehr so recht zu dem Leben seiner Freunde passen will. Denn in den vier Jahren haben Lenny (Danilo Kamperidis, 25) und Dan (Damian Hardung, 26) «Bonus Life» zum erfolgreichen Supplement–Start–up gemacht. «Der Erfolg ist allein Lenny und Dan zu verdanken, die sind einfach ein ‹Dreamteam›», ist im Trailer zu hören. Das will Moritz nicht auf sich sitzen lassen. «Ich wollte Lenny zurückgewinnen, aber erst brauchte ich eine neue Idee.» Denn: «Wenn dein System crasht, hilft nur ein kompletter Reboot.»