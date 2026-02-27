Howard Carpendale mit 80 Jahren erstmals an der Chartspitze

Karneval ist vorbei – die Charts normalisieren sich

Der Sprung von Swift zurück an die Spitze hängt auch mit dem Ende der Karnevalssaison zusammen. Die Bonner Brass–Gruppe Druckluft landete vergangene Woche mit «Karnevalsmaus» noch auf dem Thron der Offiziellen Deutschen Charts. Wie üblich rutschten die saisonalen Stimmungshits jedoch nach dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit wieder ab und machten Platz für reguläre Popmusik. Davon profitierten vor allem die internationalen Acts, die nun wieder die vorderen Ränge unter sich aufteilen.