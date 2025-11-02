Howard Carpendale verabschiedet sich von Dieter Weidenfeld

«Wir wurden ein Team, und fünf Jahre später waren die grössten Hallen, die es damals gab, alle brechend voll. Wir blieben 30 Jahre zusammen, und das Team Weidenfeld/Carpendale» sei in der Musikbranche ähnlich bekannt geworden wie Udo Jürgens und Hans R. Beierlein. «Dieter war kein normaler Manager. Er war ein Coach, ein Stratege, ein Denker vor dem Herrn. Und er wusste genau, was es heisst, auf einer grossen Bühne zu stehen.» Vieles habe Carpendale von Weidenfeld lernen können, sowohl über das Showgeschäft als auch über das Leben an sich.