Howard Carpendale verabschiedet sich von Dieter Weidenfeld

Am 2. November wurde bekannt, dass Dieter Weidenfeld (1930–2025) im Alter von 95 Jahren in München verstorben ist. Der Musikmanager und Produzent hat über die Jahrzehnte viele Karrieren massgeblich geprägt und gilt unter anderem als Entdecker von Howard Carpendale (79). Der Sänger nimmt in einem längeren Beitrag auf Instagram Abschied.
Als «Team Weidenfeld/Carpendale» füllten sie die Hallen
«Er war der erste Mann aus der Showbranche in Deutschland, den ich überhaupt getroffen habe», erinnert sich Carpendale zu einem Bild der beiden. «Und dann war er verschwunden.» Rund elf Jahre lang hätten die beiden nicht von einander gehört oder sich gesehen, doch dann habe Carpendale ihn angerufen. «Warum kriege ich die Säle nicht voll, obwohl ich Riesenhits habe?», habe er Weidenfeld gefragt.
«Wir wurden ein Team, und fünf Jahre später waren die grössten Hallen, die es damals gab, alle brechend voll. Wir blieben 30 Jahre zusammen, und das Team Weidenfeld/Carpendale» sei in der Musikbranche ähnlich bekannt geworden wie Udo Jürgens und Hans R. Beierlein. «Dieter war kein normaler Manager. Er war ein Coach, ein Stratege, ein Denker vor dem Herrn. Und er wusste genau, was es heisst, auf einer grossen Bühne zu stehen.» Vieles habe Carpendale von Weidenfeld lernen können, sowohl über das Showgeschäft als auch über das Leben an sich.
Zum Abschied richtet er einige Worte direkt an den Verstorbenen: «Lieber Dieter, jetzt bist du mit 95 für immer eingeschlafen. Das ist okay. Dein Timing, eines deiner Lieblingswörter, war genau richtig. Wie immer. Danke dir, du lieber verrückter Kerl. Schlaf schön.»
Ein «väterlicher Freund» und Gentleman
Auch für die Karriere von Matthias Reim (67), die zwischendurch ins Stocken geriet, war Weidenfeld sehr wichtig. «Voller Dankbarkeit nehme ich Abschied von einem der letzten Gentlemen dieser Branche», sagt Reim der «Bild»–Zeitung. «Er war der väterliche Freund, der mich 25 Jahre begleitete, und mich mit Rat und Tat zurück zum Erfolg führte! Er war der weitsichtige Architekt meiner zweiten Karriere! Danke für die Zeit mit dir, lieber Dieter, Ruhe in Frieden!»