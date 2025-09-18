Howard Carpendale will nicht mehr von körperlicher Liebe singen

Howard Carpendale: «Ich will Roland Kaiser nicht kritisieren»

Lieder mit anzüglichen Texten wird es von Carpendale aber nicht mehr zu hören geben. Die Zeitung hält fest, dass Schlagerfans bei genauerer Betrachtung von Liedtexten darauf schliessen können, dass Howard Carpendale «der Mann fürs Gefühl» sei, während sein Kollege Roland Kaiser (73) «der Mann fürs Körperliche» ist. Howard entgegnete: «Ich habe auch ein körperliches Leben erlebt!» In Bezug auf seine Musik sagte er aber: «Ich würde nur nicht, wenn ich 70 oder 80 bin, darüber singen.»