H.P. Baxxter über Scooter: «Der Partyfaktor gehört dazu»

Was können denn die Fans auf der «Thirty, Rough and Dirty»–Jubiläumstour erwarten?

H.P. Baxxter: Wie immer haben wir uns sehr viel Mühe gegeben und sehr viele Gedanken zu unserer Show gemacht, von den Visuals, den LED–Screens bis zu den Tänzerinnen und der Setlist. Teilweise haben wir Songs, die es schon sehr lange gibt, ein bisschen frisiert, also ein bisschen modernisiert, ohne dass sie den Charakter verlieren. Zum Beispiel haben wir «How Much Is the Fish?» oder «Call Me Mañana» im Studio noch mal überarbeitet. Ausserdem haben wir bei der grossen Auswahl an Songs versucht, ein paar Sachen wie «We Are the Greatest» mit reinzunehmen, die wir lange nicht gespielt haben. So ist jetzt eine runde Sache draus geworden.