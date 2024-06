H.P. Baxxter und seine Sara nun auch kirchlich getraut

Scooter–Frontmann H.P. Baxxter (60) und seine Partnerin Sara haben am 7. Juni auf Sylt standesamtlich geheiratet. Einen Tag später, am heutigen 8. Juni, folgte auch die kirchliche Trauung – in der St.–Severin–Kirche in Keitum. Das Brautpaar habe laut des «Schleswig–Holsteinischen Zeitungsverlags» am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr das Gebäude verlassen und sei vor der Kirchentür von Schaulustigen empfangen worden.