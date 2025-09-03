«Hubert ohne Staller» kehrt mit zehn neuen Folgen zurück

Nach eineinhalb Jahren Pause kehrt die beliebte Krimiserie «Hubert ohne Staller» ins ARD–Vorabendprogramm zurück. Ab dem 15. Oktober strahlt das Erste mittwochs um 18:50 Uhr insgesamt zehn neue Folgen der humorvollen Serie aus. Das gab der Sender am Mittwoch bekannt. Die beiden Schauspieler Christian Tramitz (70) und Michael Brandner (73) schlüpfen dabei wieder in die Rollen der eigenwilligen Polizeiobermeister Franz Hubert und Reimund Girwidz.