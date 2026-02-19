Hudson Williams und Connor Storrie: Erste Rollen nach «Heated Rivalry»

Der Film wird von Molly Gordon («The Bear») inszeniert, die auch gemeinsam mit «Saturday Night Live»–Autorin Allie Levitan das Drehbuch verfasst hat. Die Story verspricht eine ordentliche Portion schwarzen Humor: Zwei Frauen kehren zu ihrem zehnjährigen Klassentreffen zurück, um die «Glanzzeiten» ihrer Highschool–Ära wieder aufleben zu lassen – sehr zum Leidwesen derer, die sie damals schikaniert haben. Bereits zum Cast gehören «Sex Education»–Star Emma Mackey, Schauspielerin Laura Dern und «Bridgerton»–Star Simone Ashley. Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Monat beginnen.