Hugh Bonneville, Luke Evans und mehr Stars treffen Königin Camilla

Während die Königin bereits jetzt die Sieger ausgezeichnet hat, wird das Finale erst am Donnerstag, 7. März, anlässlich des Welttags des Buches in der BBC1– Sendung «The One Show» ausgestrahlt. Auf der Instagramseite des Königspaars gibt ein Video Eindrücke von dem Nachmittag. Dazu heisst es: «Herzlichen Glückwunsch an alle Finalisten und Gewinner.» Der Kreativ–Schreib–Wettbewerb ermutige Kinder dazu, «eine fiktive Geschichte zu schreiben – mit 500 Wörtern oder weniger».