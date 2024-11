Hugh Grant: «Bridget Jones 4» hat am meisten «Herz»

In einem Interview mit «Extra» anlässlich seines neuen religiös–horroristischen Film «Heretic» hat der Brite über seine Wandlung vom charmanten Schürzenjäger (den er in diversen Filmen zum Besten gab) zu seiner ersten finsteren Hauptrolle in einem Horrorfilm gesprochen: «Es macht mehr Spass, der Bösewicht zu sein als der Gutmensch», sagte er. «Gutmenschen sind schwierig. Es ist sehr schwer, sie nicht langweilig zu machen.» Aber auch über die Arbeit an der «Bridget Jones: Mad About the Boy»–Verfilmung, die am 12. Februar 2025 in die Kinos kommt, redet der Schauspieler.