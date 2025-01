Hugh Grant fordert Polizeiermittlungen gegen «The Sun»-Verleger

Die britische Boulevard–Zeitung «The Sun» hat sich in dem beendeten Rechtsstreit bei Prinz Harry «vollständig und unmissverständlich» für illegale Abhörmethoden und Überwachung entschuldigt, wie am vergangenen Mittwoch bekannt wurde. Laut Informationen des US–Magazins «People» beläuft sich zudem eine finanzielle Entschädigung auf mehr als zehn Millionen britische Pfund, umgerechnet also knapp zwölf Millionen Euro.