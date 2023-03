In den Kommentaren zu dem Clip wird Hugh Grant in den sozialen Medien unter anderem als «mürrisch» und «unhöflich» bezeichnet. Aber es gibt auch Unterstützung für den britischen Filmstar. Die sehen in seinen Antworten eher Unbeholfenheit oder einfach seine Abneigung gegen die Glamourwelt. «Und der Oscar für den Typen, der absolut nicht dabei sein will, geht an Hugh Grant», twitterte ein User. Ein anderer Kommentar lautet: «Hat jemand das Augenrollen von Hugh Grant nach diesem Live-Oscar-Interview bemerkt? War er sauer, dass sie ihn einen ‹Veteranen› der Oscars nannte, oder war er einfach nur sauer auf die Welt?» Grant selbst hat noch nicht verraten, was hinter seinem Auftritt steckte.