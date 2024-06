Hugh Jackman: Hauptrolle in Adaption des deutschen Romans «Glennkill»

Marvel–Star Hugh Jackman («Deadpool & Wolverine», 55) hat ein neues Filmprojekt an Land ziehen können. Der australische Darsteller spielt die Hauptrolle in der Adaption des deutschen Erfolgsromans «Glennkill» von Leonie Swann (49). Das berichtet das US–Branchenmagazin «Deadline». Neben Jackman wird die zweifache Oscarpreisträgerin Emma Thompson (65) für «Three Bags Full: A Sheep Detective Movie», so der Titel des Films, vor der Kamera stehen.