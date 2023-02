Hugh Jackman ist sicher: «Australien wird unvermeidlich eine Republik»

Der «Wolverine»-Star Hugh Jackman (54) äussert sich in einem neuen Interview ausführlich zu seiner Einstellung in Bezug auf den politischen Status seiner Heimat Australien. In der BBC-One-Talkshow «Sunday with Laura Kuenssberg» erklärt Jackman laut Vorabmeldung, dass eine Abspaltung von der britischen Monarchie hin zu einer Republik «unvermeidlich» wäre. Jackman selbst hege allerdings «überhaupt keinen Groll» gegenüber König Charles III. (74), aber eine Abkehr vom Commonwealth sei «eine natürliche Entwicklung eines Landes».