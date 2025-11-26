Hugh Jackman macht Beziehung mit Sutton Foster Instagram-offiziell

Die Aufnahmen zeigen Foster bei einem Auftritt im berühmten Café Carlyle an der New Yorker Upper East Side. Auf dem Foto lächelt sie auf der Bühne, während sie mit einer Live–Band performt, im kurzen Video winkt sie Jackman direkt zu. «@suttonlenore während der Feiertage im @cafecarlyle ... das ist ein ikonischer NYC–Abend! Und wirklich magisch», schrieb Jackman unter den Post.