Hugh Jackman möchte nicht, dass Ryan Reynolds einen Oscar bekommt

Dass Schauspieler die Academy anflehen, einen bestimmten Kollegen nicht für einen Oscar zu nominieren, passiert wohl eher selten. Doch genau das hat Hugh Jackman (54) nun öffentlich getan. Der Star nahm ein Video auf, das er auf Instagram geteilt hat - und in dem er darum bittet, Ryan Reynolds (46) und seine Performance im Song «Good Afternoon» aus der Musical-Komödie «Spirited» nicht für den «Besten Song» zu nominieren. Die Academy hat das Lied zuletzt in ihre Shortlist von 15 Songs aufgenommen, die für eine Nominierung bei der 95. Oscar-Verleihung im März geeignet wären. Reynolds tritt in dem Film an der Seite von Will Ferrell (55) auf.