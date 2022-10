Hugh Jackman: Sandra Bullock liess ihn wie einen Anfänger aussehen

Auch Superstars fangen klein an. Wie der australische Darsteller Hugh Jackman (54), unter anderem bekannt als Mutant Wolverine aus dem «X-Men»-Universum, nun in einem Interview gegenüber «Variety» verriet, hatte er einige Zeit vor seinem grossen Durchbruch im Comicfilm «X-Men» aus dem Jahr 2000 ein Vorsprechen mit Sandra Bullock (58). Es ging um die männliche Hauptrolle in deren späterem Erfolgsfilm «Miss Undercover» (2000). Damals, so Jackman, sei er «ein Niemand» gewesen - und dazu noch schlecht vorbereitet, was zu einem Vorsprechen zum Vergessen geführt habe.