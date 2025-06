Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness: Scheidung ist endgültig durch

Furness fand damals bewegende Worte für ihre Situation. «Mein Herz und mein Mitgefühl gelten allen, die die traumatische Reise des Verrats durchgemacht haben», erklärte sie in einem Statement in der «Daily Mail». «Es ist eine tiefe Wunde, die tief einschneidet, aber ich glaube an eine höhere Macht und dass Gott oder das Universum, was auch immer ihr als eure Führung betrachtet, immer für uns arbeitet.»