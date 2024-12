Hugo Egon Balder verkauft 35 Kilo schweren Newton-Bildband

Auch im Händlerraum freute man sich. Oder wie Susanne Steiger (42) sagte: «Wir wissen gar nicht worüber wir uns mehr freuen sollen, das Objekt oder sie.» Sie hatte sich noch vor wenigen Tagen genau dieses Buch gewünscht, wie sie berichtete. Sie holte sich den wertvollen Bildband schliesslich auch für 5.000 Euro und konnte ihr Glück kaum fassen: «Ich bin so glücklich, unfassbar, ich glaub es einfach nicht!» Balder war ebenfalls zufrieden und kündigte an, das Geld an ein Kinderhospiz zu spenden.