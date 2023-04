Hugo Egon Balder wirbt im Käfig gegen illegalen Hundehandel

«Eingezwängt in solchen Transportboxen oder in verdreckten Kartons werden täglich viele Hunde über Hunderte von Kilometern transportiert, um in Deutschland von dubiosen Händlern und Händlerinnen verkauft zu werden», heisst es in einer Pressemitteilung. Demnach schätzt das EU-Parlament, dass pro Jahr über 500.000 Welpen innerhalb der EU gehandelt werden, oft über Onlineportale und mit gefälschten Heimtierausweisen. Die Hundekinder kämen häufig aus Welpenfarmen in Osteuropa.