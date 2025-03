Hugo Egon Balder wird 75: Der Trash-TV-Pionier

Nach einem abgebrochenen Grafik– und Kunststudium absolvierte er ab 1970 eine Ausbildung an der privaten Schauspielschule der UFA–Legende Else Bongers (1901–1993) in Berlin und gehörte dann zwischen 1973 und 1979 dem Ensemble des renommierten Berliner Schillertheaters an, wo er sein komödiantisches Talent und seine Vorliebe für Improvisation entdeckte.