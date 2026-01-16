Hummels, Müller und Co.: Grosser Starauflauf beim NBA-Spiel in Berlin

Mats Hummels kommt mit Freundin Nicola zum Match

Das Heimspiel der deutschen NBA–Stars Moritz (28) und Franz Wagner (24) liessen sich neben zahlreichen Fans auch Persönlichkeiten aus der Entertainment– und Fashionbranche, aus dem Sport und der Politik nicht entgehen. So gab sich etwa niemand Geringeres als die deutsche Basketball–Ikone Dirk Nowitzki (47) die Ehre. Fussballstar Mats Hummels (37) brachte nicht nur seine Partnerin, das Model Nicola Cavanis (27), mit – er sass auch neben seinem Ex–FC–Bayern–Kollegen Thomas Müller (36). Der «NBA Europe»–Account auf Instagram scherzte zu einem Selfie von Müller und Hummels: «Wenn sich zwei Bundesliga–Legenden dein Telefon schnappen.»