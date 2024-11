Hund Mambo amüsiert beim Familien-Shooting der niederländischen Royals

Die niederländische Königsfamilie hat auch in diesem Herbst die schöne Tradition der Familien–Fotoshootings fortgesetzt. König Willem–Alexander der Niederlande (57), Königin Máxima (53) sowie die Töchter Kronprinzessin Amalia (20), Prinzessin Alexia (19) und Prinzessin Ariane (17) posierten dieses Mal vor einer malerischen Häuserfassade in Amsterdam für die anwesenden Fotografen und ihre offiziellen Porträts. «Die Fotosession findet wegen der Feier des 750–jährigen Stadtjubiläums in Amsterdam statt», heisst es hierzu auf dem offiziellen Instagram–Kanal der Royals.