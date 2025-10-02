Hunter S. Thompson: Todesfall wird nach 20 Jahren neu untersucht

Die neue Untersuchung soll vor allem eines bringen: eine unabhängige Perspektive. Sheriff Michael Buglione betonte in einer Stellungnahme, es gebe keine neuen Beweise, die auf ein Fremdverschulden hindeuteten. Dennoch verstehe man die tiefe Bedeutung, die Thompson für die Gemeinde und darüber hinaus gehabt habe. «Indem wir eine externe Behörde für einen frischen Blick hinzuziehen, hoffen wir, eine definitive und transparente Überprüfung zu liefern, die seiner Familie und der Öffentlichkeit Seelenfrieden bieten kann», so Buglione.