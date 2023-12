Hurricane und Southside: Deichkind kommen als Festival-Headliner

Auch Sido und Feine Sahne Fischfilet kommen

Neben Deichkind gaben die Veranstalter auch noch zahlreiche weitere Namen bekannt, die den Besuchern einheizen werden. Darunter illustre Namen wie Feine Sahne Fischfilet, Tom Odell (33), Danko Jones, The Subways, Fatoni (39), Me First & The Gimme Gimmes, The Hives, Marsimoto (41), The Kooks oder Sum 41. Schon im Oktober gaben die Macher bekannt, dass auch Kontra K. (36), The Offspring, The National, Sido (43) und Giant Rooks ihre Zusage für einen Auftritt im kommenden Jahr gegeben haben.