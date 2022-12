Die Festival-Saison 2023 nimmt weiter Form an. Die Zwillingsfestivals Hurricane und Southside haben am 13. Dezember neue Acts für ihre nächstjährigen Ausgaben in Scheessel und Neuhausen ob Eck bekannt gegeben. Die kanadische Rockband Billy Talent ist als Headliner mit dabei - und darf gemeinsam mit den bereits zuvor bestätigten Muse, Die Ärzte, Kraftklub, Placebo, Casper (40), Peter Fox (51) und Queens of the Stone Age auf der Bühne für Furore sorgen. Billy Talent haben unter anderem ihr 2022 erschienenes Nummer-eins-Album «Crisis of Faith» im Gepäck.