Hurrikan «Melissa»: König Charles ist «zutiefst besorgt und traurig»

Auf Instagram veröffentlichte das britische Königshaus nun «eine Botschaft des Königs an die Menschen in Jamaika und alle Menschen in der Karibik, die vom Hurrikan Melissa betroffen sind». In dem Statement heisst es von Charles: «Meine Frau und ich sind zutiefst besorgt und traurig über die katastrophalen Schäden, die der schwere Hurrikan Melissa in Jamaika und in der gesamten Karibik angerichtet hat.»