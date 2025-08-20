Hybridkosmetik: Das steckt hinter dem sommerlichen Beautytrend

Nicht zuletzt passt Hybridkosmetik perfekt in den aktuellen «Skinification»–Trend, der Make–up nicht nur als Verschönerung, sondern als echte Pflege für die Haut versteht. Hybridkosmetik ist kein Hype, sondern ein logischer Schritt in Richtung smarter Beauty. Sie verkürzt die Routine, schont die Haut und liefert genau das, was wir im Sommer 2025 wollen: Pflege, Schutz und einen strahlenden Teint.