Hype um «Adolescence»: Daher kennt man Schauspieler Stephen Graham

Auch im ganz grossen Blockbusterkino ist Stephen Graham zu Hause. In den Teilen vier und fünf von «Fluch der Karibik» spielte er den Piraten Scrum. In «Venom: Let There Be Carnage» gab er den Patrick Mulligan, der sich im Nachfolger «Venom: The Last Dance» mit seinem Symbionten Toxin herumärgern muss.