Hype um «Grand Theft Auto VI»: Fakten zur «GTA»-Reihe

Kultstatus dank Promis, Rekorden und packend erzählten Geschichten

Das Storytelling wurde dabei von Titel zu Titel aufwendiger. «GTA V» hatte schon ohne spätere Zusatzinhalte mehr als 80.000 gesprochene Dialogzeilen im Gepäck. Dazu kam seit dem Release 2013 immer mehr neuer Content, besonders für «GTA Online». Voicelines sprachen im Lauf der Zeit auch immer wieder Promis ein, die entweder als sie selbst oder in einer bestimmten Rolle Gastauftritte in der Serie hatten: Unter ihnen Michael Madsen (66) in «GTA 3», Ricky Gervais (62) in «GTA 4», Phil Collins (72) in «Vice City», Ice T (65) in «San Andreas» oder Dr. Dre (58) in «GTA Online».