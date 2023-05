Gute Neuigkeiten für alle Fans, die Ben Affleck (50) gerne wieder auf der grossen Kinoleinwand sehen möchten: Das Datum für den Kinostart des neuen Action-Thrillers «Hypnotic» von Regisseur Robert Rodriguez (54) steht fest. Der Film wird am 10. August 2023 in den deutschen Kinos starten, gab der Verleiher in einer Pressemitteilung am Dienstag bekannt.