«I Fought the Law»-Schreiber Sonny Curtis stirbt mit 88 Jahren

Sonny Curtis (1937–2025) ist unerwartet gestorben. Die traurige Nachricht hat seine Tochter auf Facebook in einem kurzen Beitrag bestätigt. Der US–amerikanische Musiker und Songschreiber wurde demnach 88 Jahre alt.
Sonny Curtis musste nicht leiden
«Es bricht mir das Herz, euch mitteilen zu müssen, dass mein Vater Sonny gestern nach einer plötzlichen Krankheit verstorben ist», heisst es in dem Beitrag auf der Social–Media–Plattform. «Ich bin so dankbar, dass ich am Ende zusammen mit meiner Mutter bei ihm sein konnte. Es war friedlich und er musste nicht leiden.»
Ihr Vater Sonny habe «ein aussergewöhnlicheres Leben als jeder andere, den ich je getroffen habe», geführt. Der Musiker habe die Welt «und die Herzen aller, die ihn kannten, geprägt». Zwar sei es «ein trauriger Tag, aber was für ein Leben. Mögen wir mit Freude statt in Trauer auf sein Leben zurückblicken. Das hätte er sich gewünscht.»
Er spielte mit Buddy Holly und schrieb eine Punk–Hymne
Bekannt war Curtis unter anderem als Mitglied der Crickets, der Begleitband des legendären Buddy Holly (1936–1959). Insbesondere in den USA dürften heute noch viele Menschen zudem die Titelmusik der «Mary Tyler Moore Show» kennen, die von Curtis stammt.
Curtis schrieb zudem den Song «I Fought the Law». In den vergangenen Jahrzehnten häufig gecovert, dürfte unter anderem insbesondere die «I Fought the Law»–Version von The Clash vielen Musikfans bekannt sein. Auch die Dead Kennedys, die Toten Hosen, die Beatsteaks oder Green Day haben beispielsweise das Lied gecovert.