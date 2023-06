Ian Somerhalder und Nikki Reed sind zum zweiten Mal Eltern geworden

Ihr Sohn sei im Wasser bei einer Hausgeburt und «von so viel Liebe umgeben» geboren worden, erklärte sie in ihrem Beitrag, in dem sie auch ein Bild veröffentlichte, auf dem sie offenbar kurz nach der Geburt das Baby im Arm hat und seine kleine Hand hält. «Mein Herz hat sich in dem Augenblick verdoppelt.»