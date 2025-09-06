«Ich bin dankbar»: Orlando Bloom spricht über Trennung von Katy Perry

«Uns geht es grossartig. Uns wird es grossartig gehen. Es herrscht nichts als Liebe», fasst er seine Empfindungen zusammen. Wie in der Rolle in seinem neuen Thriller «The Cut», in dem er einen ehemaligen Boxer spielt, gibt sich Orlando Bloom kämpferisch. «Letztendlich handelt diese Geschichte von den Kämpfen, denen wir alle gegenüberstehen, und davon, was nötig ist, um unsere inneren Dämonen zu bekämpfen und Selbstakzeptanz zu finden», sprach er mit dem US–Magazin «People» noch wenige Wochen zuvor über die körperliche und mentale Transformation, die er für die Rolle durchmachte.