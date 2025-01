18. Staffel ab 24. Januar

«Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!»: Der Alltag im Dschungelcamp

Am 24. Januar starten erneut zwölf Promis in das RTL–Dschungel–Abenteuer. Was kommt auf die Camperinnen und Camper zu, wie sieht ihr Alltag Down Under aus?