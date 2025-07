«Ich bin erfüllt»: Judith Rakers über Kinderlosigkeit und Glück

Judith Rakers: «Ich bin nicht mehr auf der Suche»

Das Homefarming–Leben auf dem Land, an dem sie ihre fast 390.000 Follower auf Instagram regelmässig teilhaben lässt, hat sie verändert, im besten Sinn: «Ich lebe jetzt so, wie es wahrscheinlich für mich vorgesehen war. Ich bin sehr bei mir, in meiner Mitte, bin nicht mehr auf der Suche. Ich habe das Gefühl, angekommen zu sein», beschreibt sie ihren aktuellen Gemütszustand. Sie wisse jetzt genau, was sie wolle und was sie nicht mehr wolle, so Rakers.