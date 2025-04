«Ich bin kompliziert»: Florence Pugh über Dating-Probleme

Seit sie in der Filmbranche angefangen habe und ständig arbeite, habe sie «so viel» in ihrem Privatleben verpasst, reflektiert Pugh im Verlauf des Interviews. Sie erzählt aber auch, dass sie derzeit verliebt sei und ihre neue Beziehung ganz anders angehe. «Es ist nicht gut für mich, jemanden zu bitten, das [den Zeitmangel, Anm. der Red.] einfach zu akzeptieren. Dann werde ich einfach allein enden. Das will ich nicht – ich will eine Familie gründen», erklärt die 29–Jährige.