«Ich bin so froh»: Christian Slater liebt es, Vater zu sein

Zu einem ganz besonderen Anlass hatten ihn seine beiden Töchter und seine Ehefrau auch im Sommer 2025 begleitet. Bei der Verleihung seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame im Juni waren Brittany, Eliana und Lena anwesend. Es war ein seltener öffentlicher Auftritt mit der Familie. «Ich habe wunderbare und grossartige Kinder, und ich kann mir mein Leben ohne sie nicht vorstellen. Sie sind das Grösste», schwärmte er damals sichtlich bewegt während einer Dankesrede. «Einen Stern auf dem Hollywood Boulevard zu haben ist grossartig, aber nichts davon wäre ohne meine Familie und die Liebe, die ich heute habe, möglich gewesen.»