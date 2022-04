«Ich bin so glücklich»: Emeli Sandé zeigt erstmals Frau an ihrer Seite

Sie sei «so glücklich», ihre «Seelenverwandte Yoana gefunden» zu haben. Yoana sei «eine so aussergewöhnliche Frau». «Mich in sie zu verlieben hat mir die Kraft gegeben, die ich brauchte! Es fühlt sich so gut an, verliebt zu sein, und ich fühle mich glücklicher als je zuvor», führte die schottische Sängerin weiter aus. Zudem bedankte sie sich bei ihren Fans für deren «Liebe und Unterstützung». «Vielen Dank für eure Akzeptanz und eure freundlichen Wünsche. Es fühlt sich an, als wäre eine grosse Last von mir genommen worden», erklärte Sandé. «Auf einen neuen Anfang in Wahrheit und Glück!»