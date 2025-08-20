«Ich bin stolz auf ihn»: Noel Gallagher überrascht mit Lob für Liam

Umso mehr zeigt sich Noel von den Auftritten seines Bruders beeindruckt. «Ich schaue ihn an und denke mir: ‹Gut gemacht, Kumpel.› Er ist grossartig», so Noel Gallagher weiter. Besonders freue er sich darüber, wieder gemeinsam mit Liam und ihrem langjährigen Gitarristen Paul «Bonehead» Arthurs (60) auf der Bühne zu stehen. «Ich habe vergessen, wie witzig er ist», so Noel über seinen Bruder.