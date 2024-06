«Ich bin's, Geri Halliwell»: Geri Horner kehrt zum Mädchennamen zurück

Die Frau wandte sich an die Personalabteilung seines Formel–1–Teams, nachdem sie die Nachrichten von Horner, oft spät in der Nacht, erhalten hatte. Wie «Mail Online» weiter berichtete, beschuldigte sie ihn der «Nötigung», doch eine interne Untersuchung von Red Bull sprach ihn frei. Horner hat jegliches Fehlverhalten stets vehement bestritten. Und auch seine Ehefrau hatte sich nach Bekanntwerden der Vorwürfe an seiner Seite gezeigt. Etwa erschienen sie demonstrativ Hand in Hand beim Formel–1–Rennen in Bahrain Anfang März.