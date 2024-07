«Ich denke nicht»: Keine Rückkehr von David Arquette in «Scream 7»?

David Arquette (52) hat die Hoffnung auf einen Cameo–Auftritt in der kommenden Fortsetzung «Scream 7» geschmälert. Während eines Auftritts bei «Watch What Happens Live with Andy Cohen» fragte man den Schauspieler, ob es denn eine Chance gebe, dass Fans den verstorbenen Polizisten Dwight «Dewey» Riley in Teil sieben «in irgendeiner Form» zu sehen bekommen, etwa in einer Rückblende.