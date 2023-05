Vermarktung von Kindern auf Social Media: «Ich finde das zum Kotzen!»

Besonders geht der Moderatorin und Mutter aber die Vermarktung von Kindern auf Social Media gegen den Strich. «Ich habe dafür null Komma null Verständnis», kritisierte sie. Sie sei da auch «extrem biestig», wenn Leute dies versuchten. «Am Anfang ist es nur das kleine Kaschmir-Söckchen, dann das kleine Füsschen, dann hat es einen Smiley überm Gesicht, dann irgendwann hat's die Haare überm Gesicht und dann wird das Kind in Sepia eingefärbt. In der perfekten Wohnzimmer-Deko, passend zur Lampe und zur Vase und so und zu den Trockenblumen - also ich muss ganz ehrlich sagen: Ich finde das zum Kotzen! Ich finde, das ist absolut das Letzte!»