«Ich freue mich auf euch!»: Oliver Pocher startet seine eigene App

Oliver Pocher (47) will seinen Fans künftig über eine eigene Streaming–App Inhalte liefern. Wie der Comedian feierlich verkündet, ging die App mit dem Namen «Pocher.Club» am Freitagmorgen online. «Es ist ENDLICH soweit. Die Pocher App und der Pocher Club sind da! Wir haben fast ein Jahr dran gearbeitet und werden weiter hart dran arbeiten Euch was besonderes zu bieten», schreibt Pocher auf Instagram zu einem Trailer, der erste Einblicke gibt.