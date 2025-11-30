«Ich hab's geschafft»: Vanessa Hudgens hat ihr zweites Kind bekommen

Vanessa Hudgens (36) und ihr Ehemann Cole Tucker (29) sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Die Schauspielerin verkündete die frohe Nachricht am Samstag via Instagram.
«Was für ein wilder Ritt»
Dort postete sie ein Foto von sich im Krankenbett, auf dem sie erschöpft, aber glücklich aussieht. Während sie eine Infusion im Arm hat, hält ihr Liebster ihre Hand. Dazu vermeldete der «High School Musical»–Star: «Tja ... ich hab's geschafft! Noch ein Baby bekommen!!! Was für ein wilder Ritt die Geburt doch ist! Ein grosses Lob an alle Mütter. Es ist wirklich unglaublich, was unser Körper leisten kann.» Prominente Kollegen wie Zoey Deutch (31) und Mario Lopez (52) kommentierten den Beitrag bereits und gratulierten zur Geburt.
Die Schauspielerin und der ehemalige Baseballprofi hatten die erneute Schwangerschaft am 12. Juli auf Instagram bekannt gegeben, fast genau ein Jahr nach der Geburt ihres ersten Kindes. Zu drei Fotos, auf denen das Paar samt Babybauch zu sehen war, schrieb die 36–Jährige: «Zweite Runde!»
Erstes Kind kam an besonderem Tag zur Welt
Vanessa Hudgens und Cole Tucker lernten sich im November 2020 kennen und machten ihre Beziehung am Valentinstag 2021 öffentlich. Im Februar 2023 erfolgte die Verlobung, im Dezember 2023 gaben sie sich in einer Dschungelhochzeit im mexikanischen Tulum das Jawort.
Am 3. Juli 2024 begrüssten sie ihr erstes Kind, das am Geburtstag von Cole Tucker zur Welt kam. Die Schwangerschaft hatte Hudgens damals bei den Oscars verkündet, als sie mit Babybauch auf dem roten Teppich erschien. US–Medienberichten zufolge handelt es sich um einen Jungen, was die Eltern jedoch nicht offiziell bestätigt haben. Auch zum Geschlecht des zweiten Kindes machte die Schauspielerin in ihrem neuen Posting keine Angaben.
Vor ihrer Ehe führte sie Beziehungen mit prominenten Kollegen: Fünf Jahre lang mit Zac Efron (38) und danach neun Jahre mit Austin Butler (34).