«Ich hab's geschafft»: Vanessa Hudgens hat ihr zweites Kind bekommen

«Was für ein wilder Ritt»

Dort postete sie ein Foto von sich im Krankenbett, auf dem sie erschöpft, aber glücklich aussieht. Während sie eine Infusion im Arm hat, hält ihr Liebster ihre Hand. Dazu vermeldete der «High School Musical»–Star: «Tja ... ich hab's geschafft! Noch ein Baby bekommen!!! Was für ein wilder Ritt die Geburt doch ist! Ein grosses Lob an alle Mütter. Es ist wirklich unglaublich, was unser Körper leisten kann.» Prominente Kollegen wie Zoey Deutch (31) und Mario Lopez (52) kommentierten den Beitrag bereits und gratulierten zur Geburt.