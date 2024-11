«Ich hatte ein so breites Lächeln»: Lindsey Vonn über Ski-Comeback

Schon einen Monat später konnte sie so ihr rechtes Bein wieder strecken und die Kraft in ihren Beinen trainieren. Der Rückkehr in den Skisport stand so nichts mehr entgegen. «Alles fühlte sich so anders an», sagt Vonn. Aus einigen vorsichtigen privaten Trainingssessions entwickelte sich die Rückkehr ins Ski–Team der Vereinigten Staaten.