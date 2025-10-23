«Ich hatte grosse Angst»: Stellan Skarsgård erlitt einen Schlaganfall

Zwar hatte er «wirklich Angst» bei dem Schlaganfall und er verspüre seither eine grosse Sorge, der Tod sei das aber nicht: «Ich habe keine Angst vor dem Sterben, aber ich habe Angst, nicht lebensfähig zu sein.» Umso dankbarer sei er, wenn auch mit etwas mehr Hilfe von aussen, weiterhin als Schauspieler tätig sein zu können. Sein skandinavisch–stoisches Fazit zu der Angelegenheit: «Ich lebe. Ich kann arbeiten.»