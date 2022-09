«Ich liebe dich»: Elyas M'Barek bestätigt Hochzeit mit süssem Foto

Laut Informationen der «Bild»-Zeitung fand die Hochzeit der M‹Bareks am Freitag in einer abgelegenen Villa an der Südküste Ibizas statt. Unter den geladenen Gästen waren unter anderem Joko Winterscheidt (43), Palina Rojinski (37) sowie Frederick Lau (33) und Ehefrau Annika (43). Die Braut, das aus den USA stammende Model und Schauspielerin Jessica Riso, trug ein edles weisses Brautkleid mit Schleppe. Elyas M›Barek wählte einen creméfarbenen Anzug.