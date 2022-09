«Ich liebe dich, Indy»: Indiana Jones und Shorty wiedervereint

«Ich liebe dich, Indy», schreibt der Darsteller, der in den 1980er Jahren auch im Kultfilm «Die Goonies» mit dabei war, zu dem Foto. «Indiana Jones und Short Round» seien «nach 38 Jahren wieder vereint». Beide Schauspieler waren nicht von ungefähr auf der D23 Expo zugegen: Harrison Ford bewarb vor Ort den noch unbetitelten fünften «Indiana Jones»-Film, der am 30. Juni 2023 in den US-Kinos starten soll. Es wird Fords letzter Auftritt als die Peitsche schwingender Archäologe sein.